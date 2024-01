Donna accoltellata in autogrill il 26 dicembre | fermato l' ex marito

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto l'exdellail 26in un'area di servizio dell'A1 a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. All'uomo viene contestata l'ipotesi di tentato omicidio. Il 27, il giorno dopo l'aggressione, l'exdellasi era presentato dai carabinieri a Udine, in Friuli Venezia Giulia, dicendo di non essere coinvolto nella vicenda. Individuato subito tra i sospetti, la pista contro l'uomo aveva perso consistenza perché la stessanon aveva riconosciuto l'exnelle fattezze dell'aggressore incappucciato.

commenta Un uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto in merito al ferimento in un'area di servizio dell'A1 a Campi Bisenzio (Firenze) ... (247.libero)

L'uomo è accusato di tentato omicidio Svolta nel caso della donna accoltellata all' autogrill di Campi Bisenzio in provincia di Firenze . E' l'ex ... (sbircialanotizia)

AGI - Svolta nel caso dellaall'autogrill di Campi Bisenzio : la Procura di Firenze ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto l'ex marito della. L'aggressione avvenne il 26 dicembre scorso sulla A1. ...È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto l'ex marito dellail 26 dicembre in un'area di servizio dell'A1 a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. All'uomo viene contestata l'ipotesi di tentato omicidio. Il 27 dicembre, il giorno dopo l'...Un uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto in merito al ferimento, in un'area di servizio dell'A1 a Campi Bisenzio (Firenze) il 26 dicembre scorso, ...(Adnkronos) - Svolta nel caso della donna accoltellata all'autogrill di Campi Bisenzio in provincia di Firenze. E' l'ex marito della donna ferita l'uomo sottoposto a fermo di indiziato di delitto oggi ...