Don Backy | chi è la moglie Liliana e la dedica di un famoso brano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Donè legato allaPetralia dal 1968: dalla loro unione è arrivato l’unico figlio della coppia, Emiliano arrivato l’anno successivo alle nozze. Don, chi è laIl cantautore sarà tra gli ospiti della nuova puntata de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove sarà protagonista di un’intervista realizzata dalla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Aldo Caponi, meglio conosciuto come Donè tra i parolieri e cantautori più famosi del panorama musicale nostrano con alle spalle sessant’anni di carriera durante i quali ha pubblicato 20 album in. studio e collaborazioni con Adriano Celentano, Mina, Milva, Johnny Dorelli tra i tantissimi artisti. Attivo anche come attore, lo vediamo accreditato in 25 film, proprio tramite il ...