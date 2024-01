Domeniche ecologiche a Roma | il 14 Gennaio blocco delle auto

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Domenica ecologica ail 142024: questa domenica sarà vietata la circolazione per i veicoli a motore termico, compresi gli Euro 6, all’interno della Fascia Verde del Piano generale del traffico urbano. Ilsarà attivo dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Potranno circolare leelettriche, i taxi e gli ncc. I soggetti che andranno contro legge potranno ricevere una multa che va dai 163 ai 658 €, in base a quanto sia grave l’inflazione. Si tratta di un’iniziativa volta a controllare l’inquinamento atmosferico che aumenta anno dopo anno. Secondo quanto affermano gli esperti, i valoriconcentrazioni biossido di azoto sono molto alte e spesso superano i limiti previsti dalla legge. Domenica ecologica a, quali sono le regole da ...

'Dopo quella del 14 gennaio - conclude la nota - sono in programma altre due: il 25 febbraio e il 24 marzo. Ulteriori dettagli e l'elenco completo delle deroghe saranno indicati ...Domenica 14 gennaio a Roma sarà blocco del traffico in Fascia verde per la terza domenica ecologica dell'inverno, la prima del 2024. Il calendario delle, una al mese, dopo il 19 novembre, 3 dicembre e ora 14 gennaio, prevede quelle del 25 febbraio e del 24 marzo. Scoperta una 'piccola terra dei fuochi' vicino all'aeroporto di ...