Dodicenne sequestrata e liberata dopo alcune ore

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Secondo il quotidiano che l'ha resa nota, in ospedale non sarebbero emersi i segni di una recente violenza, ma quelli di "una possibile violenza sessuale pregressa" subita dalla bambina. Questa non ...

Una ragazza di 12 anni sarebbe stata incappucciata eper alcune ore a Battipaglia per essere poi rilasciata davanti al cimitero degli Inglesi,... secondo La Città, lasarebbe stata ...La7.it - Una ragazzina di 12 anni a Battipaglia, provincia di Salerno, è stataall'uscita da scuola . La madre l'ha accompagnata in ospedale e da qui sarebbe partita la denuncia che ha ...La vicenda, svoltasi Lunedì scorso, ha coinvolto la vittima che è stata incappucciata e sequestrata per alcune ore a Battipaglia. La giovane è stata poi liberata presso il cimitero degli inglesi di Mo ...Una ragazza di 12 anni sarebbe stata sequestrata all'uscita di scuola, incappucciata, portata in un luogo isolato e violentata. I fatti, si legge sul quotidiano "la Città" ...