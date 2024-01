Doc 3 | anticipazioni prima puntata | Fanti recupera la memoria?

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La fiction di successo Doc torna con la terza stagione giovedì 11 gennaio 2024 su Rai1 alle 21:30 con la messa in onda della(composta da due episodi). In questo primo appuntamento vedremo il dottortornare a vestire i panni delrio con non poche difficoltà visto che dovrà fare fronte alle richieste della nuova direttrice amministrativa. In questo quadro già difficile di per sé, il medico avrà un ricordo improvviso che lo porterà a credere di poterre la. Doc - Nelle tue mani 3,torna ad essererio Laserata in compagnia di Doc - nelle tue mani 3 si aprirà con l'episodio intitolato «Risvegli» che vedrà il dottor ...