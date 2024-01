‘Disturbi alimentari stanno diventando incurabili per scelta politica’ | lo sfogo

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) "Queste malattie", i disturbi del comportamento alimentare, "non perché lo dice la medicina o la scienza, ma perché lo sta decretando la politica". E' netto Stefano Tavilla, fra i fondatori della Fondazione Fiocchetto Lilla e presidente dell'associazione 'Mi Nutro di Vita', che ha deciso di impegnarsi per i diritti delle persone che

Si mobilita il mondo legato aidell'alimentazione dopo che nella legge di bilancio non è stata inserita la proroga del fondo da 25 milioni di euro destinato al settore e in scadenza il 31 ottobre.ROMA - la Legge di Bilancio cancella i 25 milioni del Fondo per il contrasto ai, istituito dal governo Draghi per il biennio 2023 - 24 con lo scopo di rinforzare la rete degli ambulatori multidisciplinari dedicati al trattamento deidel Comportamento ...