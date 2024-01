‘Disturbi alimentari stanno diventando incurabili per scelta politica’ | lo sfogo

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Queste malattie”, i disturbi del comportamento alimentare, “non perché lo dice la medicina o la scienza, ma perché lo sta decretando la politica”. E’ netto Stefano Tavilla, fra i fondatori della Fondazione Fiocchetto Lilla e presidente dell’associazione ‘Mi Nutro di Vita’, che ha deciso di impegnarsi per i diritti delle persone che soffrono di queste patologie dopo la morte di sua figlia Giulia, 17 anni, per bulimia. “C’è un disegno politico”, teme, che ha portato all’azzeramento, decretato dall’ultima Manovra, del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. “Il Fondo – ricorda Tavilla all’Adnkronos Salute – nasceva perché a fine 2021 in sede di legge di Bilancio veniva approvato un emendamento con il quale veniva data a queste malattie un’autonomia ...