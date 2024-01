' Disturbi alimentari stanno diventando incurabili per scelta politica' | lo sfogo

Il Governo Meloni si prepara a chiude re centinaia di centri per i disturbi alimentari in tutta Italia. Questo, nonostante le malattie del ... (thesocialpost)

Stop ai fondi per la lotta ai Disturbi alimentari . Il Governo , guidato da Giorgia Meloni, non rinnoverà lo stanziamento dei ... (247.libero)

Più basso, invece, secondo l'Oms il numero di utenti che chiede un consulto per problemi relazionali (32%), depressione (29%), traumi (20%), problemi sessuali o di coppia (18%),(...Ma a ottobre 2023 c'è stata un'interrogazione al sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il quale ha risposto che l'Organizzazione mondiale della sanità ritiene questimalattie ...Gennaio mese complesso e cresce la ricerca di supporto psicologico. Più di 1 utente su 2 tra chi vuole andare in terapia ha meno di 25 anni, in testa Gen Z (44%) e Millennial (26%) ...La sua transizione verso uno stile di vita vegano non solo ha avuto un profondo impatto sul suo fisico, ma ha anche lanciato un forte messaggio sull’importanza di decisioni alimentari responsabili.