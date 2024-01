Disturbi alimentari | il governo taglia i fondi | decine di centri a rischio chiusura “Così saltano le diagnosi” “Senza trattamenti si muore”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Le malattie del comportamento alimentare aumentano, ma le cure rischiano di diminuire dopo che l’ultima legge di bilancio non ha rinnovato il Fondo per il contrasto dei. Istituito nel 2021, stanziava 25 milioni di euro per il biennio 2022-2023 da spendere entro il 31 ottobre del 2024. La somma aveva permesso di assumere 780 professionisti del settore, e di costruire il livello base dell’assistenza in tutta Italia, avviando programmi sia di prevenzione sia di cura, implementando iesistenti e mettendoli in piedi là dove non c’erano. Ora, questi interventi rischiano di ridursi o fermarsi per sempre, soprattutto dove è solo negli ultimi due anni che sono nate le prime strutture. Nel settembre 2023, alcuni parlamentari hanno depositato alla Camera un disegno di legge a prima firma Martina Semenzato (gruppo Noi ...