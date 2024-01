Disturbi alimentari | il Governo azzera i fondi La testimonianza di Paola Turani | “Una follia”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Stop aiper la lotta ai. Il, guidato da Giorgia Meloni, non rinnoverà lo stanziamento dei 25mila euro per il biennio 2024/2025. Una notizia che sconvolge molti, dalle Associazioni impegnate nella lotta aiai genitori di adulti, adolescenti, persino bambini, che manifestano stati anche gravi di DCA; persino i vip hanno voluto dire la loro, soprattutto se nel passato recente hanno attraversato fasi più o meno lunghe di un disturbo che rischia seriamente di mettere a repentaglio la vita di chi ne soffre. Dca: quali sono iStiamo parlando di bulimia, anoressia, binge eating, disturbo di ruminazione, alimentazione incontrollata, disturbo della nutrizione o dell’alimentazione con ...

È questa la stima pesantissima del mancato rinnovo in legge di bilancio del Fondo per il contrasto dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione. Tradotto: anoressia, bulimia e altri Dca: la ...E proprio sul finire della lunga diretta Eleonora Daniele ha posto le sue attenzioni sul tema legato alla cancellazione del fondo per la lotta ai disturbi alimentari da parte del Governo. In questa ...Con la nuova legge di bilancio sono stati cancellati i fondi destinati alla lotta ai disturbi del comportamento alimentare ...