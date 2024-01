Disturbi alimentari | il Governo azzera i fondi La testimonianza di Paola Turani | “Una follia”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Stop aiper la lotta ai. Il, guidato da Giorgia Meloni, non rinnoverà lo stanziamento dei 25mila euro per il biennio 2024/2025. Una notizia che sconvolge molti, dalle Associazioni impegnate nella lotta aiai genitori di adulti, adolescenti, persino bambini, che manifestano stati anche gravi di DCA; persino i vip hanno voluto dire la loro, soprattutto se nel passato recente hanno attraversato fasi più o meno lunghe di un disturbo che rischia seriamente di mettere a repentaglio la vita di chi ne soffre. Dca: quali sono iStiamo parlando di bulimia, anoressia, binge eating, disturbo di ruminazione, alimentazione incontrollata, disturbo della nutrizione o dell’alimentazione con ...

