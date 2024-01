Discesa Wengen 2024 | Casse terzo nella prova cronometrata | Sarrazin davanti a tutti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Cyprien, dopo l’incredibile exploit di Bormio, si mettedelladi. Lo ha fatto capire oggi agli avversari, imponendosisulla distanza corta che ha chiuso con il miglior tempo in 1’45?87. A 35 centesimi Justin Murisier e a 41 l’azzurro Mattia, il migliore degli italiani sulla pista in cui l’anno scorso chiuse proprio. “E’ una pista davvero esigente.è in gran forma, Odermatt ha dichiarato che vuole vincerla. Sono tanti gli atleti forti in pista. Vedremo cosa succederà. Per quello che mi riguarda oggi ho fatto una buona, c’è ...