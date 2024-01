Diretta Milan - Atalanta | ora LIVE la partita di oggi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-5 Egonu spedisce le sue a +5! 0-4 Errore in attacco di Vajagic. 0-3 Aceeee di Bajema! 0-2 Subito break ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-20 Egonu , a muro, chiude uno scambio in cui Milano ha difeso di tutto! 12-19 Contrattacco vincente di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:21 OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:20 Successo ... (oasport)

Allo stadio Meazza si affrontanoe Atalanta per i quarti di finale di Coppa Italia. Le due squadre si giocheranno l'accesso in semifinale , dove ad attenderle c'è la Fiorentina , reduce dal successo conquistato ieri contro il ...SintesiAtalanta 3 Fallo di De Roon su Theo Hernandez. PunizioneE' COMINCIATAATALANTA Aggiornamenti ...Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Milan - Atalanta live su 10/01/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.Giovanni Galeone, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Allegri è sempre stato bravo, altrimenti non avrebbe vinto cinque campionati di ...