Diretta Milan - Atalanta 1 - 1 | pareggio immediato di Koopmeiners

Allo stadio Meazza si affrontanoe Atalanta per i quarti di finale di Coppa Italia. Le due squadre si giocheranno l'accesso in semifinale , dove ad attenderle c'è la Fiorentina , reduce dal successo conquistato ieri contro il ...A San Siro, il match valido per la Coppa Italia 2023/2024 tra Atalanta e: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live A San Siro, Atalanta esi affrontano nel match valido per la Coppa Italia 2023/24. SintesiAtalanta 45 PAREGGIO DELL'ATALANTA: Altra ripartenza nerazzurra con Miranchuk per De Ketelaere filtrante per Holm ...Alle ore 21.00 di mercoledì 10 gennaio si gioca la partita Milan-Atalanta, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia 2023-2024. Ecco la guida completa su come seguire la diretta di questa ...Milan-Atalanta in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita dei Quarti di Coppa Italia.