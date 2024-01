Diretta Lazio-Roma 0-0 | Zaccagni spiazza Rui Patricio e la sblocca dal dischetto

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Derby. Una parola che blocca la città.si giocano il passaggio in semifinale di Coppa Italia in una gara senza nessuna possibilità d'appello. Questa sera...

(Adnkronos) – Lazio e Roma in campo allo stadio Olimpico per il derby valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2023-2024. LAZIO – (4-3-3): ... (periodicodaily)

Derby. Una parola che blocca la città. Lazio e Roma si giocano il passaggio in semifinale di Coppa Italia in una gara senza nessuna possibilità ... (ilmessaggero)

Derby. Una parola che blocca la città. Lazio e Roma si giocano il passaggio in semifinale di Coppa Italia in una gara senza nessuna possibilità ... (ilmessaggero)

La stracittadina valida per i quarti di finale Lazio e Roma in campo allo stadio Olimpico per il derby valido per i quarti di finale della Coppa ... (sbircialanotizia)

Derby. Una parola che blocca la città. Lazio e Roma si giocano il passaggio in semifinale di Coppa Italia in una gara senza nessuna possibilità ... (ilmessaggero)

(Adnkronos) – Lazio e Roma in campo allo stadio Olimpico per il derby valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2023-2024. La Roma ... ()

... devia in corner Mancini; 20' - Cataldi ci prova su punizione, blocca Rui Patricio; 19' - Fallo di Kristensn su Zaccagni, punizione per la; 15' - Fallo di Cataldi su Dybala che stava per ...I giallorossi cercano lo spazio per affondare, larimane raccolta a protezione della propria area: Paredes prova da fuori, Guendouzi fa muro.- (4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Patric,...Alle 18 di oggi allo stadio Olimpico si gioca il quarto di finale di Coppa Italia tra Roma e Lazio, per cui le sedute previste per ... la discussione è iniziata direttamente con le dichiarazioni di ...Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina si sfideranno dal 18 al 22 gennaio ... "La scelta nelle nostre leghe avviene direttamente nella pagina di calcolo a fine turno. Nel caso di scelta del 6 politico ...