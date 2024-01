Dimensionamento scolastico in Campania | Uil | “Non ci siamo”

Leggi su anteprima24

"La parolaspesso fa rima con ria tutti i livelli, sia nazionale che regionale. In questi mesi abbiamo ascoltato intere comunità educante, cercando di capire quale fosse il male minore nella consapevolezza che dimensionare, checché se ne dica, significa eliminare sedi, ridurre punti di erogazione del servizio, tagliare posti di lavoro, creare disagio agli alunni e alle loro famiglie. Questo dei tagli è un vizio che viene da lontano e riguarda governi sia di sinistra e che di destra. Tutti i politici in campagna elettorale mettono sempre la scuola al centro dei loro programmi. Parlano della scuola come volano determinante per la crescita e lo sviluppo socioeconomico del Paese. Quando sono all'opposizione, si trasformano in 'anime belle' e in strenui difensori della scuola pubblica statale, ...