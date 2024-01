Digos fantasma ad Acca Larentia? La critica della sinistra è totalmente falsa

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Una condanna netta, perentoria, che non ammette repliche. Una distanza siderale da un gruppo di persone che, evidentemente, vive ancora nel passato. Una montatura creata ad hoc dalla peggiordi sempre che, sprovvista di argomenti, si è attta (per l'ennesima volta) al pericolo dell'ipotetico ritorno del fascismo. Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, ha messo la parola fine sulle polemiche relative alla commemorazione di Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, uccisi il 7 gennaio del 1978 di fronte alla sede del Movimento Sociale Italiano. «La mitraglietta che ha sparato adè stata ritrovata anni dopo in un covo delle Br ed è stato riconosciuto che ha sparato a tre persone, tra cui anche l'ex sindaco di Firenze Lando Conti. Se in quegli anni, ...