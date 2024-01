DiCaprio e Sean Penn nel nuovo film di P T Anderson | riprese al via nel 2024

Come riporta Deadline in esclusiva, Leonardo, Regina Hall ePenn saranno protagonisti del nuovo film (ancora senza titolo) di Paul Thomas ...Così come podcaster Will Arnett,Hayes e Jason Bateman. Se il trio avesse detto sì, sarebbe ... la sala da ballo del Beverly Hilton potrebbe ospitare celebrità del calibro di Leonardo, ...DiCaprio most recently starred in Martin Scorsese's Killers of the Flower Moon, which is nominated at the SAG Awards. Penn's recent credits include the Starz series Gaslit, while Hall is known for ...Following his stand-out performance in Killers of the Flower Moon, Leonardo DiCaprio is confirmed to star in a new, as yet untitled, Paul Thomas Anderson film.