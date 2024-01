Di ogni bene di Pablo Solari | il corto con Francesco Mandelli e Edoardo Sorgente | oggi al Cinemino di Milano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)aldiverrà proiettato in anteprima ilDidi, con, dedicato al tema del suicidio. La necessaria riflessione che segue un tentato suicidio, l'incomunicabilità di due fratelli (almeno a parole), la complessità di spiegare la salute mentale, ma l'urgenza di provarci. Questi temi si intrecciano in Dimetraggio di esordio del regista(14', 2023), con la partecipazione degli attori, che ...

La Madonna nel suo Messaggio a Medjugorje scelto per oggi , ci dà dei consigli pratici e preziosi per vivere bene la nostra quotidianità. Vuole ... (lalucedimaria)

...venerdì e domenica sera, gli spettatori saranno trasportati in un viaggio emozionante attraverso una selezione di film unici e coinvolgenti. "Il primo ciclo di cineforum è andato, ci sono ...E, incaso, l'asse andrebbe contro la linea della segretaria che non vuole derogare ai ... Anche nel centrodestra c'è chi mette in guardia la leader di FdI dal candidarsi: "Bisogna riflettere",...Oggi al Cinemino di Milano verrà proiettato in anteprima il corto Di ogni bene di Pablo Solari, con Francesco Mandelli e Edoardo Sorgente, dedicato al tema del suicidio.Madre, padre e due figli si sarebbero fatti consegnare case, soldi e società. La pm Contesini: "Hanno sfruttato le loro fragilità, per spogliarli di ogni bene".