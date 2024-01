Di cosa non parlerà il papa da Fazio La riflessione di Cristiano

Leggi su formiche

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Fabionel fine settimana avrà suo ospiteFrancesco. Io non sodirà ilma non credo che sarà l’occasione per parlare di castità prematrimoniale, di liceità dell’uso del preservativo (materia su cui fu criticato Benedetto XVI), di celibato obbligatorio per chi prende i voti ed altre questioni affini. Mi sembra giornalisticamente più importante sentirlo sul mondo in gran subbuglio, anche se gran parte del dibattito ecclesiale è sull’etica sessuale, sebbene al riguardo gli insegnamenti evangelici, per così dire, non abbondino. Sul sito dell’Accademia Alfonsiana (pontificio istituto superiore di teologia morale) trovo queste parole al riguardo di Gesù: “Parlare con una donna, in solitudine, nei pressi di un pozzo, suscita non poca meraviglia nei discepoli (cf. Gv 4,27). Al tempo di Gesù, infatti, ...