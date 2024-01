Derby Roma-Lazio | saluti romani | bombe carta e petardi | tensione in città

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Clima teso sugli spalti e nei dintorni dello stadio Olimpico per ilvalido per i quarti di Coppa Italia,. Durante il riscaldamento delle due squadre, infatti, c’è stato uno scambio die fumogeni tra la tifoseria giallorossa e quella biancoceleste. Ma non solo: al di fuori dello stadio momenti diper l’esplosione di numerosesia nella zona di ponte Milvio sia a ponte Duca d’Aosta di fronte all’obelisco. Ancorani della tifoseria laziale Sempre a Ponte Milvio ancorani da parte di un gruppetto di ultrà dellache intonavano «Avanti ragazzi di Buda», canzone di Pier Francesco ...

Il Parlamento chiude prima per il derby di Coppa Italia Lazio Roma : saltata oggi la discussione sulle armi in Ucraina Sulla partita di Coppa ... (calcionews24)

La stracittadina valida per i quarti di finale Lazio e Roma in campo allo stadio Olimpico per il derby valido per i quarti di finale della Coppa ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Lazio e Roma in campo allo stadio Olimpico per il derby valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2023-2024. La Roma ... ()

Angelo Fabiani ai microfoni di Mediaset parla prima deltra Lazio e. Il ds biancoceleste ha commentato il momento e non ...Prima deltra Lazio eun gruppo di tifosi biancocelesti si è dato appuntamento a Ponte Milvio dove hanno fatto il saluto romano cantando "Avanti ragazzi di Buda", canto ungherese degli anni '50 ...Da ore lo Stadio Olimpico è attenzionato dalle forze dell’ordine per gli exploit di violenza tra i tifosi, attesi e frequenti in concomitanza del derby Lazio-Roma. Anche stasera, a pochi minuti ...Il Parlamento chiude prima per il derby di Coppa Italia Lazio Roma: saltata oggi la discussione sulle armi in Ucraina ...