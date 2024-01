Demba Seck | il risultato dell’alcool test Possibile multa dal Torino

Ha dato esito negativo l'alcoltest cui si è sottoposto il calciatore del Torinoche la notte scorsa ha distrutto la sua auto finita contro un palo in via Pietro Cossa, alla periferia del capoluogo torinese. Nell'incidenteè rimasto illeso. . 10 gennaio 2024Una notte da incubo quella appena trascorsa per, calciatore del Torino e della nazionale senegalese. L'attaccante granata è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre transitava in via Pietro Cossa, strada situata nella periferia ...Arrivano ulteriori dettagli sull’incidente automobilistico che ha visto protagonista Demba Seck nella notte tra martedì e mercoledì in via Pietro Cossa a Torino. Erano circa le 3 di notte quando il ...Ha dato esito negativo l'alcoltest cui si è sottoposto il calciatore del Torino Demba Seck che la notte scorsa ha distrutto la sua auto finita contro un palo in via Pietro Cossa, alla periferia del ca ...