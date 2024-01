De Minaur batte Alcaraz | il suo Happy Slam è già iniziato

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Sarà stata pure un'esibizione. E la United Cup potrà pure essere un torneo nuovo di zecca con un format ancora tutto da digerire, Ma due vittorie contro i primi due giocatori del mondo non si ...

Malaga, 26 nov. (Adnkronos) - J anni k Sinner supera nettamente Alex De Minaur , porta il punto decisivo del 2-0 per l'Italia sull'Australia e regala ... (liberoquotidiano)

"Mi sono infortunato prima dell'Australian Open 2021 e 2023 e ho comunque vinto il torneo", disse il serbo memore di quanto accadutogli in passato, lasciando meriti e soddisfazione a un Deper ...ROMA - La Germania2 - 1, in rimonta, l'Australia e raggiunge la Polonia nella finale della ... Nel singolo maschile Alexander Zverev si è inchinato ad Alex Deper 5 - 7 6 - 3 6 - 4. In ...Sarà stata pure un'esibizione. E la United Cup potrà pure essere un torneo nuovo di zecca con un format ancora tutto da digerire, Ma due ...Basta con gli incontri di tennis che si protraggono fino a notte fonda, a scapito della salute dei giocatori e dell'interesse del pubblico. Atp e Wta hanno deciso di introdurre nuove regole che impedi ...