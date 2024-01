De Laurentiis punta a uno sconto dall' Udinese per Samardzic e Perez insieme Gazzetta

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) A scriverlo è ladello Sport con Salvatore Malfitano. Nella giornata di ieri il Napoli ha avuto diversi contatti con Mladen, padre di Lazar, per trovare la combinazione ideale di ...

Arrivano a sorpresa le parole di Aurelio De Laurentiis , intervenuto in conferenza stampa nel post Napoli-Monza dai meandri del Maradona. Frena ... (spazionapoli)

Dopo l’interessamento per Mario Rui, Zielinski ed Osimhen la scorsa estate, l’ arabi a Saudita mette di nuovo nel mirino il Napoli . Un altro ... (dailynews24)

La sconfitta di Torino ha portato delle conseguenze in casa Napoli . Tutti in Ritiro da ieri pomeriggio fino al match di sabato contro la ... (calciomercato)

De Laurentiis punta a uno sconto dall’Udinese per Samardzic e Perez insieme . A scriverlo è la Gazzetta dello Sport con Salvatore Malfitano. Nella ... (ilnapolista)

... Georginio Wijnaldum - Lazar Samardzic Dea uno sconto dall'Udinese per Samardzic e Perez insieme. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport con Salvatore Malfitano. Nella giornata di ..."Avviati poi i contatti per Ngonge del Verona, può fare lae l'esterno, sostituirebbe Zerbin. ... Il club di Desi è improvvisamente fiondato sull'esterno offensivo destro del Verona. ..."Il Napoli tratta l'ala del Verona. De Laurentiis cerca il belga e rilancia per Samardzic". Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, dedica la prima pagina al mercato del Napoli… ...La valutazione dell'ala belga del Verona si aggira sui 12 milioni di euro, ma il club azzurro punta ad un prezzo inferiore, magari sugli 8-9 milioni ...