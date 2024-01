De Grandis | «Calhanoglu migliorato con Inzaghi Grande invenzione»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Desottolinea il merito di Simonenella crescita di Hakannel ruolo di centrocampista davanti la difesa. Di seguito le dichiarazioni del giornalista su Sky.– Stefano Deha parlato così riguardo la crescita del centrocampista turco sotto la guida Simone: «giocava spesso largo a sinistra in attacco, poi il Milan lo ha spostato in mezzo al campo. Poiha capito che nel momento in cui Brozovic si è infortunato, si è inventato questo regista offensivo davanti la difesa e ha fatto bene. All’inizio perché aveva i piedi buoni, adesso fa anche un sacco di recuperi difensivi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...