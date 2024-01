Daniele muore a soli 22 anni | schianto terribile | aveva trovato lavoro solo 10 giorni fa

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Sarà indagato per omicidio stradale il 25enne di Napoli alla guida del furgone rimasto coinvolto nel tragico incidente costato la vita ieri pomeriggio al 22enneBarone di Cappella. L'incidente è avvenuto sul rettilineo di via Lucullo all'altezza della Fiart prima delle curve del Castello Aragonese. Probabilmente il furgone stava per svoltare per entrare nei cantieri quando, per cause ancora da accertare, c'è stato locon lo scooter. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale, intervenuta sul posto per i rilievi. I sanitari hanno provato a rianimare il 22enne Stando ai primi accertamenti e alle posizioni dei veicoli coinvolti, il furgone avrebbe svoltato per entrare nei cantieri e avrebbe quindi invaso l'altra ...