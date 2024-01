Daniele Capezzone | le toghe che sbagliano non devono cavarsela

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il primo sì alla revisione del processo che ha visto per tre volte condannati Olindo Romano e Rosa Bazzi non è solo una grande notizia: è una notizia letteralmente enorme. Non credete - oggi - a tutti quelli che vi racconteranno di aver avuto dubbi sulla loro colpevolezza. A suo tempo, i veri garantisti si contarono su poche dita di una sola mano: tra questi, il fondatore di Libero Vittorio Feltri. Per il resto, con rare e meritorie eccezioni, dopo l'orribile omicidio plurimo (4 morti) dell'11 dicembre 2006, entrò subito in funzione un poderoso e implacabile plotone di esecuzione anche mediatico, che iniziò a sparare e non si è più fermato. Nulla fu capace di suscitare dubbi rispetto alla versione unica (cioè la colpevolezza di Rosa e Olindo): non fu presa in considerazione l'ipotesi (che invece era fondatissima) di un possibile regolamento di conti tra bande albanesi e tunisine, o ...