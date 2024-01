Dalla Georgia commentano l’attacco di Osimhen | la reazione è da non perdere – FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) In casa Napoli tiene banco la bufera social tra Victore l’agente di Kvicha Kvaratskhelia: le. Non c’è pace per il Napoli in questa stagione. Gli azzurri stanno deludendo oltremodo in campionato occupando la nona posizione in classifica e l’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League è sempre più lontano. Il confronto con la passata stagione è impietoso. Gli azzurri hanno ben 22 punti in meno rispetto allo scorso anno e distano addirittura 20 punti dall’Inter sempre più capolista. La stagione del Napoli è stata tormentata già dall’estate. Prima la lunga trattativa poi saltata per Gabri Veiga, poi la querelle sul rinnovo di Kvaratskhelia e il ritardo per quello poi arrivato di Victor. Nel mezzo, l’approdo burrascoso di Luciano Spalletti sulla panchina ...