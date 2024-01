Dakar 2024 | Pablo Quintanilla vince la quinta tappa tra le moto | Ross Branch torna in testa alla generale

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)si riprende il successo di. Il cileno della Monster Energy Honda Team era stato penalizzato al termine della terza frazione per eccesso di velocità nelle zone di neutralizzazione, vedendo così sfumare la vittoria. Vittoria che è arrivata oggi di autorità, con una prova piuttosto costante nei 118 km di speciali previsti da Al-Hofuf a Shubaytah, chiudendo con il crono di 1:32:53. Un successo che permette al sudamericano di risalire di una posizione in classifica: dsettimasesta. In seconda posizione il francese Adrien Van Beveren sempre con la Honda a 37 secondi di ritardo: secondo podio diper il transalpino dopo il terzo posto raggiunto nella terza. Terzo l’australiano Toby Price ...

l Hofuf , Arabia Saudita, 9 Gennaio. Prima di tutto il 'lavoro'. Tappa magnifica per l'equipaggio #238 dell'Astara Team. Con il buggy 02 Concept, Laia Sanz e Maurizio hanno ottenuto uno stupendo 14° posto assoluto di tappa, ...Pablo Quintanilla si riprende il successo di tappa. Il cileno della Monster Energy Honda Team era stato penalizzato al termine della terza frazione per eccesso di velocità nelle zone di neutralizzazio ...Il Rally Dakar 2024 presenterà la novità della Tappa 48 Ore, una tappa speciale divisa in due giorni in cui i piloti dovranno percorrere, come di consueto, un tratto fino al traguardo. L'organizzazion ...