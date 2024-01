Dakar 2024 | orari tappa di oggi Al-Hofuf-Shubaytah | percorso | programma 10 gennaio | sintesi tv

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Si entra sempre più nel vivo della 46a edizione della. Dopo tappe lunghe e sfibranti,la carovana sarà impegnata in una giornata meno dispendiosa, quantomeno per il limitato chilometraggio delle prove speciali. LA DIRETTA LIVE DELLADIDELLADALLE 9.00 Si corre da Al-per un totale di 645 km di cui 118 di prove speciali. Il terreno di gara sarà complicato, con diversi tratti stradali, ma una seconda parte che presenterà le dune di Empty Quarter che saranno grandi protagoniste nelle prove speciali e renderanno la vita dura ai piloti. Arriviamo a questa frazione con José Ignacio Cornejo Florimo al comando nella graduatoria delle moto, Yazeed Al Rajhi tra le macchine, Manuel Andujar è al comando tra i quad ...

A noi - e a Bruno - in fondo basta sapere che il sogno prosegue, cheè già dentro, che esserci è importante ma ancora più importante è l'esperienza, è l'aver vissuto. Che quella moto, quella ...Ci siamo. Per tutti gli amanti del motorsport è giunta l'ora di tornare nel famosissimo mood 'race week'. Mentre lagiunge allo Stage 4, la Formula E si prepara al debutto della stagione, la decima della categoria elettrica, nonché la seconda a bordo delle monoposto della GEN3. Ad aprire le danze sarà l'...Domani saranno passati 19 anni dalla morte del due volte re Fabrizio. Il figlio in gara con i suoi colori: "Avevo 10 anni, disse che l’avremmo corsa insieme. Non abbiamo avuto tempo, mantengo la prome ...Domani saranno passati 19 anni dalla morte del due volte re Fabrizio. Il figlio in gara con i suoi colori: "Avevo 10 anni, disse che l’avremmo corsa insieme. Non abbiamo avuto tempo, mantengo la prome ...