Dai Musei Capitolini al Museo di Roma in Trastevere | gli appuntamenti fino al 16 gennaio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), 102024 – Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnala che dal 12al 25 febbraio presso la Sala S. Petronilla della Pinacoteca Capitolina, ai, apre al pubblico il progetto espositivo Goya e Caravaggio: verità e ribellione, che per la prima volta pone a confronto, affiancandoli, due capolavori, Il Parasole (El quitasol, 1777) di Goya, in arrivo dalNazionale del Prado, e la Buona Ventura (1597) di Caravaggio. L’iniziativa, frutto di una politica di scambi di opere d’arte avviata dalla Sovrintendenza con importanti istituzioni nazionali e internazionali, offre ai visitatori un inedito tema di riflessione sui due artisti, rivoluzionari interpreti del proprio ...

... storica del vetro, David Landau, Trustee di Pentagram Stiftung, e Chiara Squarcina, dirigente Area Attività Museali della FondazioneCivici di Venezia - hanno accettato di partecipare al ......saranno già in possesso di un biglietto d'ingresso effettuato nella stessa giornata in uno degli altrio Monumenti cittadini. Tariffa ridotta giovani: innalzamento della gratuità che passa...PIETRASANTA Il termometro dell’offerta culturale della Piccola Atene è fatto di aumenti a tre cifre accolti dal Comune come manna ...Un record assoluto che consolida il primato del Duomo come uno dei monumenti più apprezzati e visitati d’Italia. Lo certificano i numeri resi noti dall’Opera del Duomo relativamente ai biglietti vendu ...