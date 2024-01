Dacia è il brand più scelto dai clienti privati in Italia

ROMA -è stato ilpiù scelto dai clienti privati in Italia nel 2023. Nei passati 12 mesi ilconsuntiva un record di 80.967 immatricolazioni a clienti privati, in crescita del 25,7%, quasi ......del, Duster ha rivoluzionato il mondo dei SUV, rendendolo più democratico. In Italia, ha raggiunto vendite superiori a 310 mila unità , posizionandosi tra i B SUV più apprezzati. La gamma...ROMA (ITALPRESS) - Dacia è stato il brand più scelto dai clienti privati in Italia nel 2023. Nei passati 12 mesi il Brand consuntiva un record di 80.967 immatricolazioni a clienti privati, in crescita ...Ordinabile da marzo con le prime consegne previste a Giugno, la terza generazione di Dacia Duster si arricchisce delle motorizzazioni ibride ...