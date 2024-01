Da X Factor al Centro Commerciale Campania | Il Solito Dandy incontra i fan

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Direttamente da X, Ilsarà protagonista di un Meet&Greet in Piazza. Arriva direttamente da Xe approda aldi Marcianise, in provincia di Caserta: Ilvenerdì 12 gennaio, a partire dalle 17.30, sarà protagonista di un Meet&Greet in Piazza. Finalista dell’edizione 2023 del programma