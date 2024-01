(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di saldi invernali, tempo di grandi affari. Oltre a capispalla evergreen, jeans dal fit perfetto e accessori must have, queste settimane di ribassi rappresentano un’occasione imperdibile per mettere le mani su calzature destinate ad accompagnare un giorno speciale: leda sposa. Sia che si tratti di silhouette dal carattere classico e senza tempo, sia di creazioni decisamente più audaci e indimenticabili, non esiste momento migliore per accaparrarsi décolleté, sandali efirmati a. ...

Big, le scarpe, e last but not least le gonne in tulle. E bisogna ammettere che quest'ultime vantano un primato non indifferente sugli altri contendenti: l'iconico tutù bianco ...In occasione del recente evento mondiale SuiteWorld di Las Vegas, è stato annunciato che, brand di calzature di lusso noto a livello mondiale, si serve di Oracle NetSuite per automatizzare e consolidare i processi finanziari, migliorare la gestione dell'inventario, ...Da Manolo Blahnik a Jimmy Choo. Da pump preziose a raffinate mules. Le scarpe da abbinare all'abito bianco si acquistano ora a metà prezzo ...L'iconica gonna in tulle indossata da Carrie Bradshaw nella sigla di Sex and The City sarà battuta all'asta Unstoppable: Signature Styles of Iconic Women in Fashion di Julien’s. Ma dopotutto, ha davve ...