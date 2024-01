Cyberbullismo | 10 regole per combatterlo | il decalogo della Polizia

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Con l'obiettivo di aiutare a contrastare e prevenire il, Unieuro edi Stato hanno presentato ilcontro ildi #cuoriconnessi, il progetto nato nel 2016 per informare e sensibilizzare ragazzi, genitori e insegnanti a un uso corretto dei device connessi alla rete. Dieci consigli utili per arginare il bullismo sul web. All'incontro sono intervenuti il direttore centralestradale, ferroviaria, delle comunicazioni e dei reparti specialidi Stato, Renato Cortese, il direttorepostale Ivano Gabrielli e il direttore Marketing di Unieuro Marco Titi. Il documento è il risultato di un lavoro svolto dagli studenti che hanno raccolto l'invito ...

