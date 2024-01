Cura dei tumori più accurata grazie alla tecnologia superconduttiva di ASG Superconductors

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) GENOVA, Italia and DRESDA, Germania, 10 gennaio 2024 /PRNewswire/LaMgB2 di ASG(ASG) - già utilizzata per applicazioni energetiche e medicali quali ad esempio l'unico sistema di risonanza magnetica (MRI) realmente aperto al mondo MROpenEVO - è il cuore dell'innovazione mondiale presentata oggi a Dresda nel settore della protonterapia e delladeitramite imaging MRI in tempo reale. La risonanza magnetica infatti offre il vantaggio, rispetto alle modalità di imaging convenzionali, di poter visualizzare icon un contrasto d'immagine ineguagliabile con altre tecnologie. Ciò consente di delineare meglio il tumore dal tessuto sano circostante e di definire con maggiore precisione il volume da irradiare. Inoltre, la risonanza ...