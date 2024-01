Cuoco aiuto cuoco

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 28/12/2023 SETTORE: Turismo e RistorazioneSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta spa ricerca per nota azienda cliente leader nel settore alimentare un\a\A e dovrà : – Partecipare a showcooking nazionali; -Effettuare controllo qualità della produzione. Sei il candidato ideale se possiedi questi requisiti: – Diploma istituto Alberghiero; -Esperienza pregressa in ristoranti, anche breve; Si richiede inoltre disponibilità a lavorare in giorni festivi programmati per partecipare a showcooking e capacità di lavorare in team. Luogo di lavoro: Pietralunga (PG) Orario di lavoro: Full time Offerta contrattuale: Contratto a tempo determianto con possibilità di assunzione in azienda. Orienta spa ricerca per nota azienda cliente leader nel settore alimentare un\a\A e dovrà : – ...