Crosetto in Aula | Regionali ed Europee | gli aggiornamenti da Montecitorio in diretta VIDEO

"È stata una pagina non bella. Considero Crosetto una persona di valore. Non avrei fatto quelle dichiarazioni ma credo che non si riferisse a fatti ... (liberoquotidiano)

Le accuse di Guido Crosetto nei confronti della magistratura non sono passate inosservate, ma hanno creato, come ci si poteva immaginare, un ... (ildifforme)

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Io il 19 sarò in Aula a parlare di nuovo di giustizia, per quanto lo trovi un po' anomalo lo faccio ben volentieri", ... (liberoquotidiano)

“Il mio non è stato un attacco alla magistratura, io ho profondo rispetto per la magistratura. Le mie sono state riflessioni e preoccupazioni ... (ilfattoquotidiano)

10 gen 10:01: "Sostegno all'Ucraina resta forte e inalterato" 'Il nostro sostegno all'Ucraina resta forte e totalmente inalterato'. Lo afferma il ministro della Difesa intervenendo insulla proroga ..."Non leggo i giornali". Così il ministro della Difesa Guido, a margine della seduta d', commenta le polemiche su Acca Larentia. A chi gli chiede se prende le distanze dai saluti romani risponde: "Ho sempre preso le distanze."Il 2024 sara' un anno cruciale per il conflitto. E il nostro supporto all'Ucraina resta forte ed inalterato". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nella sua informativa alla Camera sul ...Le Comunicazioni del Ministro della difesa in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina ...