Crosetto | il sostegno all’Ucraina resta forte e inalterato

Così, alla Camera dei Deputati, il Ministro della Difesa, Guido. 'Il nostroall'Ucraina deve continuare finchè non cesseranno gli attacchi dei russi', ha continuato. 'Allo stato ...Lo ha affermato il ministro della Difesa Guidonelle sue comunicazioni alla Camera sugli aiuti militari all'Ucraina. 'Il nostro- ha ribadito - deve continuare finche' non ..."Possiamo fornire sistemi d’arma già in nostro possesso, in linea con l’attuale quadro normativo".In questa edizione: Ex Ilva, carabinieri in fabbrica. Abuso d'ufficio, arriva il primo stop. Blinken incontra Abu Mazen a Ramallah. Crosetto: "Per Ucraina sostegno forte". Ecuador, scontri e saccheggi ...