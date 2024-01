Cristina smaschera Alessandro a UeD | spunta una scommessa | Tina furiosa

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è parlato di un nuovo triangolo amoroso che si è venuto a creare nel parterre del Trono Over, ovvero, quello formato daVicinanza,Tenuta e Asmaa Fares. Il ragazzo sembrava essere molto preso dalla prima, tuttavia, ha deciso di darsi una chance anche con un’altra donna., però, ha portato alla luce un retroscena un po’ imbarazzante che non ha messo Vicinanza in una bella posizione.hanno fatto unasu Asmaa a UeDVicinanza sta conoscendo sia, sia Asmaa a Uomini e Donne. Il ragazzo ha ammesso che, malgrado la sua preferenza al momento ricada sulla Tenuta, ha ...

Anita fa sganasciare i social: 'Non ho mai parlato male di Beatrice', il video che laIo ...non è raccomandata! Buona visione a tutti #GrandeFratello pic.twitter.com/Snb1jljHtz(@...Il Guardian , quotidiano britannico, riporta le parole diGamberi ricercatrice dell'... Il suo ruolo da portavoceperò anche un sentimento avverso, quello di colpa, di cui il genere ...Nel corso della puntata in onda il 10 gennaio 2024, De Filippi non ci sta e mette Alessandro con le spalle al muro Nella puntata di Uomini e Donne di oggi siedono al centro studio Alessandro Vicinanza ...«Beatrice Luzzi lascia la casa del Grande Fratello per motivi personali». Sono queste le parole che si leggono dal profilo Instagram ufficiale del Grande Fratello. L'attrice, ...