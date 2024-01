Cresce l’attesa per i biglietti di Lazio-Napoli di fine gennaio | quando escono

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Inizia areper l’uscita deidi, match in programma il prossimo 28, subito dopo l’impegno di Supercoppa che vedrà interessate entrambe le compagini, attese dalle semifinali rispettivamente contro Inter e Fiorentina. Insomma, potrebbe esserci stanchezza per entrambe, soprattutto nel caso in cui dovesse essere questa la finale della competizione. Cosa dobbiamo aspettarci in campionato? Esattamente come riportato alcuni giorni fa per un’altra sfida molto delicata in programma allo Stadio Olimpico, a proposito del match tra Roma e Inter, occorre portare ancora un po’ di pazienza. Aumentano le richieste di informazioni per ididi...