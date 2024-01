Crepe nell’impero Ferragni da 100 milioni Possibile un passo indietro dell’influencer

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) A quasi un mese dal caso del Pandoro Pink Christmas della Balocco, per il quale l’influencer 36enne Chiaraè finita in questi giorni sotto inchiesta a Milano con l’ipotesi di reato di truffa aggravata, emergono dati significativi sul business e sui follower della celebre imprenditrice digitale. Sebbene la solidità dell’impero economico dinon appaia in discussione, di certo la sua reputazione personale e imprenditoriale è intaccata. Così come sta scendendo, seppure al momento di poco, il numero di chi la segue sui social media. E ora Chiarapotrebbe decidere di avere un ruolo meno operativo nelle sue aziende, facendosi sostituire da manager più esperti, al riparo da problemi d’immagine. Sono 216mila i follower che dal 14 dicembre, giorno dell’esplosione dello scandalo Pandoro, hanno abbandonato il profilo ...