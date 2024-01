Covid | ‘La Morte Negata’ | domenica nella sala convegni dell’Abbazia di Fossanova Priverno | il ‘discusso’ docufilm

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) “Ho mio padre in ospedale per, ho capito cosa sta accadendo…Io ho perso mia mamma l’anno scorso, adesso capisco come sono andate davvero le cose…” Il‘La, che riporta le testimonianze dei parenti delle vittime dello stato di emergenza durate la ‘pandemia’, sta facendo il giro delle sale di tutta Italia dando risposte, seppur drammatiche, a tante, troppe domande. Da una parte la sofferenza e lo sconcerto di chi non ha potuto assistere i propri cari in ospedale, di non aver potuto sapere la verità su morti ‘strane’, di persone ricoverate per l’infezione virale o anche per cause più banali, e letteralmente ingoiate dall’istituzione per essere restituite nei casi più fortunati come cadaveri e in tanti altri come cenere. Dall’altra, un documentario dallo stile asciutto, che non concede nulla ...