Covid in Toscana | 32 morti nell’ultima settimana E 1107 nuovi contagi | i ricoverati sono 346 12 in terapia intensiva

sono 47 i morti per Covid , in Toscana , negli ultimi sette giorni (6 - 13 dicembre 2023). Si tratta di 23 uomini e 24 donne L'articolo Covid in ... ()

sono 47 i morti per Covid , in Toscana , negli ultimi sette giorni (6 - 13 dicembre 2023). Si tratta di 23 uomini e 24 donne L'articolo Covid in ... ()

Tornano in Toscana gli open day nei presidi sanitari per promuovere la campagna vaccinale 2023/2024 contro Covid e influenza . Per giovedì 21 e ... ()

Nell'ultima settimana (20 - 27 dicembre 2023) sono stati 34 i morti per Coronavirus in Toscana . L'articolo Covid in Toscana : 34 morti nell’ultima ... ()

... cioè che la pandemiaera 'finita nei numeri'. Il virus non è mai scomparso. D'altra parte, ..., Emilia Romagna e Lombardia continuano ad essere le regioni in cui si concentra la maggior ...... cioè che la pandemiaera 'finita nei numeri'. Il virus non è mai scomparso. D'altra parte, ..., Emilia Romagna e Lombardia continuano ad essere le regioni in cui si concentra la maggior ...A fronte di un livello di contagi in costante aumento, quindi, e di una mortalità di pazienti positivi a Covid che ha raggiunto un picco di 425 decessi a fine dicembre e continua a rimanere elevata ...FIRENZE – Sono 32 i morti per Coronavirus registrati in Toscana negli ultimi sette giorni (3-10 gennaio 2024). Si tratta di 19 uomini e 13 donne con un’età media di 83 anni. E sono 1.107 nuovi casi di ...