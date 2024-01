Covid | con dieta vegetariana -39% probabilità contagio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) (Adnkronos) – Verdure, legumi e frutta secca ‘più forti’ del. La scienza svela un inedito vantaggio dell’essere ‘veg’. Sembra infatti le persone che seguono unaprevalentemente verde o/vegana abbiano il 39% diin meno di contrarre l’infezione da virus Sars-CoV-2 rispetto agli onnivori. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista ‘Bmj Nutrition Prevention & Health’, condotto su 702 volontari adulti, reclutati tra marzo e luglio 2022. I risultati ottenuti dalla loro analisi spingono gli autori, ricercatori dell’università di San Paolo in Brasile, a ipotizzare che unagreen – ricca appunto di verdure, legumi e frutta secca e povera o priva di latticini e carne – possa aiutare a scongiurare il. Com’è possibile? Per gli ...

Siamo la nazione europeail maggior numero di malati pluripatologici. Questo vuol dire maggior ... 'CI ERAVAMO ILLUSI CHE FOSSE STATA CAPITA LA LEZIONE DEL' La preoccupazione del professor ...Nel 2020la pandemia le aziende sanitarie hanno concentrato sulla lotta altutti gli sforzi, per questo sono arrivate una serie di proroghe alle scadenze previste dalla normativa ...In ospedale a Vicenza ci sono quattro ricoverati per la polmonite intestirziale, diventata tristemente familiare con il Covid. Ma l'influenza può provocare questa polmonite "Ci sono ricoverati anche ...Secondo gli analisti di Morningstar, infatti, i mercati possono essere travolti da potenziali mutamenti politici in arrivo con una tornata elettorale ricca. “L’esperienza precedente di questo tipo di ...