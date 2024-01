Covid | con dieta vegetariana -39% probabilità contagio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) (Adnkronos) – Verdure, legumi e frutta secca ‘più forti’ del. La scienza svela un inedito vantaggio dell’essere ‘veg’. Sembra infatti le persone che seguono unaprevalentemente verde o/vegana abbiano il 39% diin meno di contrarre l’infezione da virus Sars-CoV-2 rispetto agli onnivori. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista ‘Bmj Nutrition Prevention & Health’, condotto su 702 volontari adulti, reclutati tra marzo e luglio 2022. I risultati ottenuti dalla loro analisi spingono gli autori, ricercatori dell’università di San Paolo in Brasile, a ipotizzare che unagreen – ricca appunto di verdure, legumi e frutta secca e povera o priva di latticini e carne – possa aiutare a scongiurare il. Com’è possibile? Per gli ...

