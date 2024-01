Costa duro sui magistrati | “Quelli che sbagliano devono pagare Non succede mai”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Stralci di intercettazioni pubblicate sui giornali, processi mediatici ed errori giudiziari. Il Tempo ha intervistato Enrico, che di giustizia si è occupato a lungo, per capire come la politica può intervenire per porre argine a questa deriva. Onorevole il processo alla Ferragni per il caso Pandoro non è ancora iniziato eppure sui media non si parla di altro. «Il tema dell'esposizione mediatica degli indagati, che godono quindi della presunzione di innocenza, è significativo. I processi vanno celebrati nelle aule di tribunale non sui social o sui giornali. Lo Stato deve garantire alla magistratura tutte le strutture e le risorse per lavorare ma deve fare in modo che chi viene giudicato deve poter uscirne come è entrato sia in termini di immagine sia come portafoglio, reputazione e credibilità. Tutti aspetti che oggi non ci sono perché se entri nel frullatore di ...