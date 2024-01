Cos’è il GPT Store che verrà lanciato tra qualche giorno

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Era prevista per la fine del 2023. Poi, il caso di Sam Altman e la sua improvvisa defenestrazione (poi immediatamente risolta, in seguito alla “minaccia” del founder di OpenAI di trasferirsi in Microsoft, portandosi dietro un gruppo piuttosto nutrito di dipendenti) avevano contribuito a rallentare le cose. In realtà, c’erano stati anche dei problemi strutturali che avevano portato OpenAI a sospendere le vendite degli abbonamenti al servizio premium di ChatGPT per l’eccessivo sovraffollamento delle infrastrutture tecnologiche. Dunque, è verosimile che – alla fine del 2023 – non si volesse sovraccaricare ulteriormente l’ecosistema di OpenAI. Adesso, però, all’inizio del 2024 e con un settore, quello dell’intelligenza artificiale, che procede a passi spediti, sembra tutto pronto per il lancio delloGPT, il negozio virtuale di ChatGPT che punta agli sviluppatori e a ...

