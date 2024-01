Cosa sta succedendo in Ecuador | caos e pericolo in diverse città

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) L’è neltotale. Dopo l’irruzione di un gruppo armato in uno studio televisivo nellaportuale di Guayaquil e la presa di ostaggi, che si è fortunatamente conclusa in breve tempo con la loro liberazione e l’arresto degli assalitori da parte delle forze di polizia, altri episodi di violenza si sono verificati nel Paese e hanno provocato la morte di almeno 10 persone e il ferimento di altre tre. Nel pomeriggio di martedì un gruppo di uomini armati e incappucciati ha fatto irruzione in uno studio del canale pubblico, in diretta, delladi Guayaquil, da mesi epicentro da mesi delle violenze. Nelle drammatiche immagini trasmesse in diretta, che hanno fatto il giro del mondo sui social, si sono visti gli aggressori, vestiti con tute sportive, con in mano granate e fucili mitragliatori, prendere in ...