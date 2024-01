Cosa hanno ignorato su Olindo e Rosa | Capezzone | la rivelazione che cambia il quadro | Video

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Danielenel suo "Occhio al caffè", la rassegna scorrettissima del direttore editoriale di Libero, mette a fuoco quali sono i temi principali di questa mattina sui principali giornali italiani. E di certo un tema sovrasta gli altri: il primo sì alla revisione del processo perRomano eBazzi. "Sono stati condannati prima del processo come se fossero un gigantesco meme, nonpotuto nemmeno chiedere una perizia psichiatrica e sono stati ignorati i risultati dell'indagine del Ris di Parma. Inoltre, la testimonianza chiave è stata raccolta in modo del tutto discutibile", afferma. Qui di seguito la rassegna stampa completa

Nel mezzo di una delle notti più buie della storia umana, parecchi di loroincrociato sulla ... Per loro ha lavorato, implorato, barattato, rubato cibo, vestiti, medicine, qualsiasipur di ...Oltre a costare già parecchio e a essere già nei radar dei top club europei ,in comune anche un'altra: sono tra i più ricercati pezzi da esportazione di alcune delle principali accademie ...Un nuovo SUV all'orizzonte a Ingolstadt A quanto pare Audi sarebbe al lavoro su un presunto Q9, pronto a sfidare l'X7 e la ..."Pomeriggio 5 da diversi giorni mette un cronista piantonato davanti casa nostra nella speranza di vedere non so che cosa", spiega il giudice di X Factor che sotto alla storia ha anche postato la ...